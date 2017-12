Vergüenza mundial: Vallenar no se presentó y Melipilla logró un insólito ascenso a Primera B

Papelón, vergüenza, desastre o bochorno. Llámelo como quiera, pero lo que pasó este miércoles en el estadio La Portada de La Serena. Deportes Melipilla subió a Primera B tras la no presentación de Deportes Vallenar a la repetición de la tanda de penales dispuesta por la ANFP.

Tras el grueso error del juez Eduardo Gamboa en el partido disputado la semana pasada y que dio por vencedor a los de la tercera región, el ente rector del fútbol chileno determinó repetir la serie desde los 12 pasos. Esto no fue aceptado por los nortinos, que simplemente decidieron no asistir a la cita en La Serena, y de esta manera, los metropolitanos se llevaron la victoria de la peor manera: por no presentación o walkover.

El árbitro Roberto Tobar, quien reemplazó a Gamboa por decisión de la ANFP, dio por vencedor al Potro tras confirmar que Vallenar no llegó al estadio serenense para la serie de penales, tras lo cual llegó la confirmación del organismo con sede en Quilín.

Esto, sin duda, es uno de los mayores bochornos de la historia de nuestro fútbol, que vive por primera vez en su historia una situación de este tipo y desde ahora todo es una incertidumbre total ya que se esperan todo tipo de recursos para revertir las medidas que se tomarán tras este hecho sin precedentes.

Vallenar cumplió su amenaza

Antes de esta situación, Vallenar había asegurado que no asistiría a la repetición y cumplió al pie de la letra. Argumentó que no contaba con jugadores ya que parte del plantel fue finiquitado mientras que otros ya iniciaron sus vacaciones.

Mismo caso de Melipilla, que en principio no iba a presentarse, pero luego decidieron hacerlo y finalmente se llevaron la victoria ante la polémica decisión del elenco nortino.

Además, el elenco de la Tercera Región, a través de su presidente Jhon Sol, anunció que a apelar al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para revertir la decisión de la testera liderada por Arturo Salah.

Un bochorno sin igual que marcará un antes y un después en el fútbol nacional.