Arsene Wenger escribió una página gigante de la historia en la Premier League

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, hizo historia este jueves en el fútbol inglés. El francés rompió el récord de Sir Alex Ferguson de 810 partidos dirigidos en la Premier League, en la cancha del Crystal Palace, en el cierre de la 20ª fecha.

Incluyendo todas las competiciones, el entrenador francés, con contrato hasta junio de 2019, ha dirigido un total de 1.193 partidos desde su llegada al banquillo Gunner en octubre de 1996.

"Lealtad, compromiso, duro trabajo y el sacrificio de una vida", dijo el técnico de 68 años, el miércoles al ser preguntado las claves para llegar a tales cifras, añadiendo seguidamente que también hace falta "la salud".

Bajo su dirección, Arsenal ha ganado tres títulos de Premier League, cuatro Copas de Inglaterra, una temporada 2003-2004 donde reinaron los 'Invencibles' (ninguna derrota en el campeonato) y una final perdida en la Champions League (contra el Barcelona en 2006).

El Arsenal de Wenger, no obstante, no gana la Premier desde 2007 y en la última década se ha tenido que contentar con tres FA Cups (2014, 2015 y 2017), mientras que la pasada temporada se quedó sin clasificación para la Champions por primera vez en dos décadas.

Además de sus 810 partidos de Premier League (competición creada en 1992), Ferguson también dirigió 223 encuentros de la antigua primera división inglesa, por lo que suma un total de 1.033 choques en la élite inglesa. El técnico escocés dirigió al Mannchester United de 1986 al 2013.

A classy touch by @CPFC manager Roy Hodgson who personally welcomes the boss to SE25

Get more behind the scenes 👉 https://t.co/fh4Fyeou4V pic.twitter.com/lRLWWUobXu

— Arsenal FC (@Arsenal) December 28, 2017