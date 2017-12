Beñat San José se muere de ganas de volver a Chile: "La UC es un escalón superior a Bolívar"

Universidad Católica ya tiene nuevo DT, se trata del español Beñat San José, quien será el reemplazo de Mario Salas, entrenador que conquistó tres títulos con los cruzados en 2016.

El vasco, en una larga conversación con Mundo Deportivo de Cataluña, alabó su retorno al fútbol chileno asegurando que se muere de ganas de volver a ser parte de nuestra competencia, en la que ya dirigió a Deportes Antofagasta. Contó, de paso, por qué se fue de Bolívar para regresar al balompié nacional.

"Tenía un año más de contrato, hasta diciembre de 2018. En Bolívar teníamos un proyecto bueno y me daban la opción de jugar la Libertadores. No fue una decisión sencilla ni en lo deportivo ni en lo emocional, porque dejo atrás mucha gente a la que quiero y admiro", dijo.

Y añadió que "pero Católica no es sólo uno de los grandes de Chile, sino uno de los más grandes de todo Sudamérica. Es un escalón superior. Además, me permite entrenar otra vez en el fútbol chileno que está muy bien organizado. Es un escaparate que te puede abrir las puertas del mundo del fútbol".

San José también llenó de elogios al fútbol chileno, asegurando que "volver a Chile es un reto impresionante, un orgullo, una satisfacción. También un reto que te obliga a estar con todo, porque el paso es bastante grande".

"Tener experiencia en la liga ayuda muchísimo. Voy a tener incluso algún jugador que entrené en Antofagasta y muchos otros que los tuve como rivales. También conozco la sociedad chilena", añadió.

Y posibles fichajes para la UC, el español sentenció que "Católica es un club que tiene buenas plantillas, futbolistas de buen pie como dicen allí. Cuando te enfrentas a Católica lo haces ante jugadores de peso y calidad. Estoy insistiendo en el club sobre el volumen de jugadores que tendré a mi disposición".

"Por primera vez hacen un campeonato de ida y vuelta, de febrero a noviembre. Eso significa no tener tanto estrés para salir campeones en mayo, la Copa se va a jugar el fin de semana… todo eso me lleva a pensar que el equipo va a estar más entero y quiero que establezcamos una plantilla acorde a que nadie se quede pensando que no tiene nada que hacer. No quiero un overbooking (sobrepoblación de jugadores), quiero a todos enchufados", sentenció.