"Bizarra desprolijidad": El eco internacional que tuvo el bochorno de Melipilla y Vallenar

El ascenso a Primera B de Deportes Melipilla se ha transformado en un verdadero bochorno mundial. Es que el error de Eduardo Gamboa, quien hizo repetir el penal de Juan Silva, de Vallenar, por frenarse en su carrera y no considerarlo inválido como dicta el reglamento, llevó al fútbol chileno a vivir un papelón y obligó a la ANFP a repetir la definición desde los doce pasos entre metropolitanos y vallenarinos, en la final de la Segunda División para definir al equipo que subiría de categoría.

Pero la medida no dejó nada de contentos a los nortinos, ya que muchos de sus jugadores habían terminado contrato y no podían jugar la repetición de los penales, que quedó programada para el miércoles 27 a las 12:00 horas en La Serena. Por eso, amenazaron con no presentarse y cumplieron. Así, con sólo Melipilla en el estadio La Portada, el vergonzoso episodio escaló aún más y sólo fue cosa de tiempo para que llegara a la prensa mundial.

Así, distintos medios internacionales hicieron eco de la vergonzosa situación y hasta en la BBC se habló de la situación. "En una cancha vacía, después de días de mucho debate, Deportes Melipilla celebró…y ni siquiera patearon una pelota. En la cancha había periodistas, policía local, ningún hincha y sólo un equipo. Vallenar no se presentó", dijo la cadena inglesa.

Pero no fueron los únicos. En Argentina, el diario La Capital hizo una analogía con el cuento "El penal más largo del mundo" del fallecido Osvaldo Soriano y bautizó su notable crónica como "Penales a la chilena". En su relato, los trasandinos escriben: "Mientras la prensa habla de 'bochorno del fútbol chileno', el Gordo Osvaldo Soriano espía el otro lado de la cordillera y sonríe desde el cielo de la memoria de los futboleros. Es que el ascenso a la segunda división del fútbol trasandino se definió ayer en medio de un escándalo: Deportes Vallenar no se presentó, una semana más tarde, a la repetición de la tanda de penales tras un error del árbitro y su rival, Melipilla, fue declarado vencedor y subió a la primera B".

La Capital hizo una notable analogía

"No fue como en el cuento 'El penal más largo del mundo', no fue en un pueblo perdido del Alto Valle rionegrino, pero queda una sensación de bizarra desprolijidad que lo emparenta con la sabrosa crónica de la exquisita pluma del Gordo azulgrana, que se fue "a patearle penales a la vida" allá por el 97, hace más de 20 años (…) La fallida definición tuvo lugar ayer en el estadio de La Serena. Fue, como en el cuento de Soriano, a puertas cerradas, sin público y una semana después del duelo final de definición del ascenso a la Primera B (segunda división), que ganó Deportes Vallenar después de una tanda de penales para quebrar el empate en los duelos de ida y vuelta contra Melipilla", sigue el notable relato.

Y después de describir la fallida definición, concluyen: "Así, vestidos como si fueran a jugar, a las 12 del mediodía chileno, los jugadores de Melipilla esbozaron una pantomima de celebración en un estadio vacío, que había sido escenario del show montado, esta vez con otro juez, Roberto Tobar, como director de orquesta (…) Desde algún lugar del cielo de la memoria de los futboleros, el Gordo Soriano, otra vez, menea la cabeza con un dejo de marcada resignación. Y musita bien para sus adentros: 'Los penales ya no son como antes"".

Olé, en tanto, aprovechó su estilo y se burló de "otro chileno que se quedará sin Mundial", ya que el árbitro Eduardo Gamboa recibiría una dura sanción y no podría, en caso que hubiese sido nominado, ir a Rusia 2018, mientras que en Infobae titularon: "bochornoso final del escándalo de los penales en Chile: uno de los equipos no se presentó a repetir la definición".

En España tampoco se quedaron ajenos y fue el diario Sport el que se manifestó por la encuesta que hizo Claudio Bravo en su Twitter para conocer la opinión de los internautas sobre la decisión de repetir los penales. "No sabemos lo que piensa el portero chileno, pero la mayoría de sus seguidores, concretamente el 50%, cree que la repetición de la tanda es un 'robo'. Los followers de Bravo se mojan", escriben.