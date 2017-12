"Clase magistral": la cambiante prensa inglesa volvió a enamorarse de Alexis Sánchez

Pareciera ser que en Inglaterra todo volvió a la normalidad. Alexis Sánchez nuevamente fue figura y pieza importante en un triunfo del Arsenal, no solo anotando un doblete, sino también manejando los hilos del partido, marcando a los rivales y habilitando a sus compañeros.

Hecho que fue destacado por la prensa británica, que como había sido la costumbre durante la temporada pasada, volvió a rendirse a los pies del tocopillano tras su brillante partido ante Crystal Palace, que terminó con victoria por 3-2.

"Clase magistral de Alexis aseguró la victoria del Arsenal en el partido récord de Arsene Wenger al mando de los Gunners", título el portal Mirror, uno de los más críticos con Alexis cuando anduvo mal.

Esto se suma a los elogios de la BBC que destacó el primer gol del delantero "al convertir con un remate quirúrgico al primer palo del portero Speroni, tan solo cuatro minutos antes de que el seleccionado chileno anotara el tercero de su equipo, luego de controlar de gran manera un buen pase Wilshire y enviar el balón a la red".

Por su parte, el Daily Mail, dedicó largos párrafos para analizar la presentación del jugador formado en Cobreloa, tratándolo de "futbolista de elite" tras su gran noche en Selhurst Park.

"Alexis Sánchez es uno de los futbolistas de elite, capaz de apoderarse del partido cuando quiere y cambiar el trámite del encuentro. Esta temporada casi no se ha visto eso. No ha jugado realmente mal, pero simplemente no ha sido él mismo. Eso hasta la noche de este jueves, cuando en el penúltimo juego del año, Sánchez volvió a ganar el partido, a cuatro días que se abra el mercado de traspasos", dijo.

Finalmente, el portal The Sun, cerró su informe del partido señalando que al final del encuentro el "Crystal Palace se sintió cerca de la victoria, pero Sánchez tuvo otras ideas".