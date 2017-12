Virgil van Dijk entra a la lista: los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol

El defensor central Virgil van Dijk se convirtió en el nuevo integrante de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol, al anunciarse su traspaso desde el Southampton al Liverpool.

La compra se cerró en 100 millones de dólares (84 millones de euros), sin contar las variables, por lo que se transformó en el décimo jugador más caro de la historia desplazando al uruguayo Luis Suárez, por quien en 2014 el Barcelona desembolsó 96 millones de la divisa norteamericana.

Con esto, se sigue confirmando lo sobrevalorado que está el mercado europeo, pagando cifras obscenas por algunos jugadores que, si bien son determinantes y talentosos, no están ni cerca de alcanzar tales valores.

Es el caso de Neymar y Kylian Mbappé, por los que el PSG pagó 261 millones y 214 millones, respectivamente al inicio de esta campaña. Mientras que Ousmane Dembelé es el tercero tras los 178 millones que canceló Barcelona por su pase.

El antecedente más "añejo" es Cristiano Ronaldo quién le costó 110 millones de dólares al Real Madrid en 2009/2010 cuando dejó el Manchester United.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.

