El notable doblete de Alexis Sánchez ante Crystal Palace

Otra soberbia actuación de Alexis Sánchez en la Premier League inglesa con la camiseta del Arsenal. Este jueves, el delantero chileno anotó un doblete en la victoria de los Gunners sobre Crystal Palace por 3-2, con lo que llegó a siete goles en esta campaña del fútbol inglés.

Mira las dos joyas del delantero chileno, que este domingo jugará su último partido del año con los Cañoneros.

El primero de los dos goles

Alexis restores the lead for Arsenal. 2-1 pic.twitter.com/7yHd4hkPN8 — Terje (@xArsenalTerje) December 28, 2017

https://twitter.com/goleada_info/status/946491791263567872

Y el segundo tanto del Niño Maravilla

Alexis scores his second goal of the night. Sublime assist from Wilshere. 3-1 pic.twitter.com/AmK87NafYn — Terje (@xArsenalTerje) December 28, 2017

Unreal ball from Wilshere and that finish from Alexis Sanchez. 3-1 pic.twitter.com/3WtcmzlTG6 — Arsenal (@DammitArsenalxx) December 28, 2017