Toselli está feliz en Atlas: "Es un buen paso jugar en una liga más competitiva que la chilena"

La legión chilena en México sigue creciendo con dos miembros de la vecindad que compartirán equipo: Cristopher Toselli y Ángelo Henríquez en Atlas. El arquero y el delantero, junto a Alexi Gómez, fueron presentados este miércoles como los flamantes refuerzos del equipo de Guadalajara para la próxima temporada del fútbol mexicano, donde tendrán como misión llegar más allá de los cuartos de final que obtuvieron en el recién terminado Torneo de Apertura.

En su presentación, Toselli recalcó la felicidad por llegar a México y por la posibilidad que le dará de mostrarse para volver a la selección chilena, donde fue excluido como tercer arquero por Juan Antonio Pizzi para los dos últimos encuentros de las Clasificatorias siendo reemplazado por Brayan Cortés.

"Para mí es un gran desafío, un buen paso en mi carrera por jugar en una liga más competitiva que la chilena, eso te da un salto de aprovechar la oportunidad para estar en la selección", señaló el arquero.

"Por lo que he visto en los entrenamientos, he conocido a los más jóvenes de Atlas, se ve que hay un gran futuro por delante. Me han hablado muy bien de La Academia, de la formación, espero aportar mi grano de arena y estar a la altura de este gran equipo", agregó.

Ángelo Henríquez, en tanto, también valoró el hecho de llegar a México, pese a que estaba jugando en Europa: "llego en un momento donde aún estoy aprendiendo mucho, porque voy empezando mi carrera. Vengo con un poco de experiencia de distintos clubes y entrenadores, siento que ahora estoy en un momento muy bueno en el aspecto físico"

"Vengo a intentar dar lo mejor de mí para Atlas y yo en lo personal estemos en un buen nivel. Me dieron muchas referencias mis compañeros de Chile sobre la Liga y quiero dar lo mejor que tengo, los equipos mexicanos han buscado contratar jugadores jóvenes para volverse una liga importante a nivel mundial", concluyó.