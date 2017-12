Leonidas Vial sufrió duro revés en su lucha contra Aníbal Mosa en Blanco y Negro

Leonidas Vial sufrió un duro golpe en su batalla por el poder en Colo Colo, la cual libra con Aníbal Mosa con quien tiene serias diferencias en la dirección de Blanco y Negro, la concesionaria que maneja los destinos del Cacique.

Este jueves, mediante un oficio, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) rechazó el recurso interpuesto por Vial contra Mosa y el Club Social y Deportivo Colo Colo, tras la unión que le permitió mantener el poder al actual timonel del Cacique en la última elección del pasado abril.

De esta manera, la Corporación no perderá sus representantes en la mesa de la empresa que rige a los albos, lo cual era el objetivo del empresario que presentó un recurso a la SVS para revertir esta situación, la cual consideraba ilegal.

Ahora, Vial va intentar demostrar lo contrario en la instancia de arbitraje ante la misma SVS, aunque de momento la unión del CSDCC y el bloque liderado por Mosa está visado.

El presidente de la Corporación, Fernando Monsalve, señaló que "hemos conocido la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual reafirma la postura firme del Club Social y Deportivo Colo Colo en cuanto a los resquicios y presentaciones del señor Vial".

"De hecho, acoge nuestra postura en cuanto a la preferencia de las acciones, no se pronuncia al respecto ya que no tiene nada que conocer la Superintendencia y respecto a lo que el señor Vial pretendió justificar como algo contrario al interés social que es el descuento en los precios de las entradas para los socios, una eventual transacción de las demandas y los denominados precios populares, fue tajante la Superintendencia en determinar que eso no vulnera el interés de la Sociedad Anónima, por lo tanto, está en la legalidad absoluta y desde hoy entendemos que, al menos bajo sus argumentos, el señor Vial no va a poder seguir tratando de inmovilizar al Club ni a sus miles de socios", expresó.

"Con esto se ratifica lo dicho públicamente por el club, en cuanto a que las acciones del multimillonario empresario contra nuestra institución carecen de cualquier fundamento jurídico y sólo buscaban amedrentarnos en nuestra lucha por los derechos de nuestros socios y en el camino por la recuperación total de Colo Colo y, además, queda demostrado que este directorio ha actuado con absoluta seriedad", añadió.