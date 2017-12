El Loco Abreu se rindió ante Messi: "Si yo hubiera jugado con él, llevaría 800 goles"

En Uruguay existe una dura lucha por ser el máximo jugador de aquel país que más goles anotó en su carrera. Actualmente el récord lo tiene Washington Sebastián Abreu, pero Luis Suárez se acerca peligrosamente, posicionándose solo a 19 tantos del Loco.

La flamante incorporación de Audax Italiano se refirió a esta situación y señaló que si él, "hubiera jugado al lado de Lionel Messi (como Suárez), llevaría 800 goles en este momento".

"Llevo 400 goles y seguramente me pase. Mis goles no fueron en el estadio de Liverpool, fueron en canchas de mucho barro, mucha piedra, donde el defensor te rompe todo y el árbitro deja seguir jugando”, señaló el charrúa a radio Marca, haciendo una clara referencia al paso de su contrincante por Inglaterra.

Publimetro Chile El trotamundos Loco Abreu: 26 equipos, cinco continentes, récord Guinness y debut en la Primera de Chile A los 40 años, el delantero uruguayo fichó por Audax Italiano, el 26º club de su carrera logrando el récord como el jugador que más camisetas ha defendido en la historia del fútbol.

“Hay analizar por dónde me tocó pasar a mí. Él tiene su valor. Indudablemente que "el mostro" (Luis Suárez), con lo que viene realizando, dentro de muy poco ya me va a estar pasando. Con el ritmo que lleva, el año que viene ya la voy a estar mirando por debajo”, dijo el ex seleccionado uruguayo.

Por último, Abreu confidencia uno de sus deseos antes de retirarse. “Si hay un gol por marcar es uno que dé un título a nivel internacional. De mis 15 títulos ningunos ha sido internacional a nivel de clubes”, cerró.