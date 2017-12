Golpe al corazón albo: Mosa confirmó que Barrios no vuelve a Colo Colo

Lucas Barrios no vuelve a Colo Colo. Es definitivo. Así lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en su regreso a Chile tras reunirse con el delantero y su representante.

"Hicimos una propuesta por dos años, muy favorable y ellos la desecharon, quedamos tranquilos porque hicimos todo lo posible, no creo que haya un club chileno que pueda ofrecer lo que ofrecimos. Finalmente fue desechado por diferencias económicas", dijo Mosa en el aeropuerto.

En esa línea, sentenció que "Lucas siempre tendrá las puertas abiertas en Colo Colo, él y su representante nos dijeron que no, habrá que buscar por otro lado".

Además, el timonel albo confirmó que no seguirán buscando a Barrios: "No habrá otra propuesta porque la que hicimos fue muy elevada y ellos la rechazaron. Le ofrecimos ser uno de los mejores pagados del plantel, pero fue rechazada, contrato por dos años. Me imagino que tienen otras ofertas y nosotros tenemos que conformar nuestro equipo".

"Nosotros tampoco creíamos que no habría problema económico. Propusimos algo acorde a Lucas Barrios. Conversé con él hoy en la mañana, sobre sus declaraciones, su pasado en Colo Colo, sus ganas. Después nos quedamos conversando con el representante y él no aceptó nuestra propuesta", añadió.

Los dichos de Barrios y negociación con Carmona

En tanto, Mosa también respondió sobre las durísimas palabras en su contra, que terminaron cerrando la vuelta de Barrios al Cacique.

"Viajé al otro lado de la cordillera para sentarme con él y le dije que a lo mejor que después de sus declaraciones otro presidente no hubiera ido, pero dejo las cosas personales de lado. Entiendo que no hay una mala voluntad de su parte y buscábamos los mejor para el equipo. Si eso era sentarme con Lucas, era mi deber hacerlo", afirmó.

Asimismo, explicó que "con esto se nos atrasan los planes de conformar el plantel antes de fin de año. Vamos a remar fuerte para tenerlo listo antes de que parta la pretemporada".

Finalmente, del posible arribo de Carlos Carmona, contó que "con Carmona estamos negociando con su representante, ayer nos reunimos y estamos avanzando. Hay de todo un poco, pero él ha mostrado interés en llegar a Colo Colo".