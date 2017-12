Novak Djokovic retrasa su regreso y se baja de Abu Dhabi

Los fanáticos del tenis tendrán que esperar para ver el regreso de Novak Djokovic, ya que este viernes el tenista serbio anunció que no participará del torneo exhibición de Abu Dhabi, en el que tenía que debutar durante la presente jornada.

"Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos", señaló Nole.

Esta decisión puede tener un influencia directa en los próximos días, ya que también está en duda la presencia del ex número 1 del mundo en los torneos de Doha (Qatar) y el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.

"Tengo que aceptar la situación actual y esperar los resultados de los tratamientos para poder regresar a las pistas lo antes posible", declaró Djokovic, quien espera poder estar recuperado para el campeonato que comenzará en Melbourne el 15 de enero de 2018.

La última vez que Novak Djokovic disputó un partido oficial de la ATP fue en julio de este año, en Wimbledon. El serbio iba a debutar en Abu Dhabi ante Roberto Bautista (20º), pero en su lugar será reemplazado por el británico Andy Murray.