Guillermo Maripán, único defensa central chileno titular en Europa: "Me siento parte del recambio de la Roja"

Guillermo Maripán es el único defensa central chileno titular en alguna de las grandes ligas de Europa. Tras un arranque para el olvido en la Primera División española con el Deportivo Alavés, con seis derrotas en las primeras seis fechas y cuatro entrenadores distintos, su equipo parecía condenado al descenso.

Sin embargo, luego de la llegada de Abelardo, los Babazorros suman tres triunfos en los últimos cuatro partidos, mientras que el restante fue una caída a domicilio por la cuenta mínima, ante el siempre complicado Atlético Madrid. Con el ex defensa del Barcelona en el banco, el Memo, quien estuvo hasta ayer en nuestro país después de pasar la Navidad junto a su familia, se ha convertido en inamovible en la oncena estelar, con apenas un semestre en tierras hispanas.

“Los primeros meses fueron de aprendizaje, de conocer la Liga y el ritmo de juego, y con el tiempo me fui adaptando lo más rápido posible”, cuenta el zaguero formado en Universidad Católica.

Ya has tenido cuatro técnicos. ¿Ha sido complicado?

Claro, han sido tres, más uno interino. Jamás me había tocado vivir algo así. Es una experiencia nueva, así que aprendiendo de esto para sacarle el máximo provecho.

Parece que Abelardo le agarró la mano al equipo. ¿Qué cambió con él?

Totalmente. Es un técnico muy cercano, que le devolvió la confianza al equipo y a los jugadores, por lo que muchos han subido su nivel individual. Eso se ha visto plasmado en los últimos cuatro partidos, que han sido muy buenos.

El que sea un defensa histórico del Barcelona es una motivación extra, ¿no?

Sí. El que haya jugado en mi misma posición, en un club tan importante como el Barcelona, obviamente es un plus que a uno lo motiva a aprender mucho más de él y de las cosas que nos pide.

Pese a los cambios de técnicos, te has ido afirmando como titular. ¿A qué se debe?

Más que nada, a que mantuve una actitud positiva, al seguir trabajando y mejorando. Eso, a fin de cuentas, siempre rinde frutos.

¿Qué balance haces de estos primeros seis meses en el Alavés?

En mi primera experiencia en Europa, estoy demasiado contento, muy feliz. Creo que voy por el camino correcto, que estoy haciéndolo bien, así que a seguir trabajando, porque así llegarán grandes cosas.

“EL DT QUE SEA, ESPERO QUE SEPA LIDERAR A ESTE GRAN GRUPO”

¿El estar siendo titular en España te da un plus para la Roja post Mundial de Rusia?

Independiente de la liga, todo jugador que esté mostrando un alto nivel puede tener una oportunidad, así que hay que estar enfocado en tener un buen rendimiento y esperar, ojalá, un llamado a la Selección.

Jugaste la China Cup y el amistoso contra Burkina Faso. De a poco te vas metiendo…

Sí. Como dices, de a poco, como tiene que ser en este proceso de recambio. Espero seguir estando en las convocatorias y aportar con mis cualidades a la Selección.

Hablé con Paulo Díaz hace unos días y le pregunté si se ilusionaba con hacer dupla con Gary Medel en la defensa. ¿Crees que puedes entrar a pelear con tus argumentos?

Sí, totalmente. Todos los jugadores que van a la Selección es porque están capacitados para estar ahí y hacer las cosas bien. Independiente de los nombres, esta selección chilena tiene un gran grupo.

¿Consideras que tienes un plus por tu altura?

Sí, es una cualidad, obviamente la altura es un plus, pero así como ellos tienen otras cualidades, yo voy a aportar con las mías.

Alcanzaste a estar poco con Juan Antonio Pizzi. ¿Qué explicación la das a la no clasificación?

No quiero entrar en ese tema, porque ya se ha dicho todo y darle más vueltas al asunto no vale la pena.

Está casi listo Reinaldo Rueda. ¿Qué sabes de él?

El técnico que sea, espero que llegue a ser un aporte y que sepa liderar a este gran grupo de jugadores.

¿Tienes méritos para ser titular con él?

Esto es un trabajo del día a día, y uno tiene que demostrar, en el fútbol que esté, que está capacitado para hacerlo de buena manera.

¿Te sientes parte del recambio que me mencionabas?

Obviamente me siento parte de este recambio. Quiero seguir yendo a la Selección y poder aportar con lo mío.

¿Qué sueños tienes para tu carrera?

Quiero vivir el presente, el día a día. Obviamente, uno tiene sueños y el mío es llegar a un equipo mucho más grande, pero hoy estoy enfocado en el Deportivo Alavés, en hacer las cosas bien, y lo que venga más adelante, que sea lo mejor para mí.

¿Alguna liga que te seduzca?

La liga donde estoy siempre me ha seducido. Creo que es una de las mejores del mundo y estar jugando ahí es un sueño cumplido. Espero quedarme durante mucho tiempo.

“LA UC ES UN CLUB GRANDE, SE VA A LEVANTAR”

Me imagino que sigues a la Católica desde España, ¿no?

Sí, seguí la campaña que hizo en este segundo semestre, siempre apoyando a los compañeros y a los amigos que hay ahí.

Te han echado de menos…

Ja, ja, ja. No, son momentos que pasan, pero ya van a venir mejores, porque es un club grande, que se va a levantar.

¿Se desgastó el ciclo de Mario Salas?

Ése también es un tema que manejaron ellos y yo no estoy ahí, así que no puedo opinar nada al respecto.

¿Supiste que firmó en el Sporting Cristal? ¿Piensas que le puede ir bien en Perú?

Sí, vi que firmó. Es un gran técnico, tiene grandes capacidades y cualidades, y un grupo muy bueno. Y, personalmente, lo estimo mucho y le deseo que le vaya muy bien.

Gracias a él te afirmaste como titular en la UC…

Sí, él me entregó mucha confianza. Es uno de los grandes técnicos que he tenido en mi carrera, así que, como dije, espero que le vaya muy bien.

¿Cómo ves este nuevo proceso con Beñat San José?

Como todo nuevo proceso, le deseo todo el éxito del mundo. Llega a un gran club como Católica, que tiene que estar siempre peleando los campeonatos.

¿Quizá a Cruzados le faltó meterse la mano al bolsillo tras el bicampeonato? Se fueron varios referentes…

Es un tema que manejan ellos, prefiero no tocarlo. Todos los jugadores que están es por algo y se encuentran capacitados para hacer las cosas bien.