Muchas lucas para Lucas: no hubo acuerdo y Barrios no vuelve a Colo Colo

La teleserie de Lucas Barrios y Colo Colo tomó un camino oscuro para los albos, porque la opción de que el delantero volviera a vestir la camiseta del Cacique tras ocho años parece terminada.

Es que tras el encuentro en Buenos Aires entre el jugador, su representante, Aníbal Mosa y Pablo Morales, las partes limaron asperezas tras los dichos del delantero contra el timonel de Blanco y Negro. Sin embargo, al final no llegaron a un acuerdo para que La Pantera regrese al Cacique, ya que los montos no se acercaron al ofrecido y a lo requerido.

El presidente de ByN viajó el jueves de manera urgente a Argentina junto a Morales para conversar en persona con Barrios, previo al llamado telefónico que le hizo el jueves. Esa misma noche tuvieron una cena, sostuvieron una positiva conversación y le hicieron ver al jugador paraguayo que siempre estuvo en los planes de la institución.

Al mismo tiempo, los directivos del Cacique le dijeron al paraguayo que siempre consultaron por su carta, pero que él lo había mal interpretado, ya que necesitaban saber el monto para llevar a cabo la operación.

Pero….

Tras la comida donde las partes se reconciliaron y este viernes se volvieron a reunir. Mosa llegó con la propuesta para convencer a Barrios de su regreso. Pero lamentablemente para el Cacique no hubo acuerdo y el goleador -por ahora- no volverá a Macul.

Contrato por dos años y un sueldo de 1.2 millones de dólares al año (62 millones de pesos por mes) era el contrato que le ofrecieron al paraguayo, con un año más renovable.

Pero Lucas busca un contrato por cuatro campañas y pedía 70 millones de la divisa nacional cada 12 meses, lo que no fue aceptado por la regencia alba.

"Lo solicitado por Barrios no está de acuerdo con lo que se paga en el fútbol chileno", dijeron cercanos a la negociación.

Por ahora, todo queda en stand by y parece que Barrios no volverá a Colo Colo. Eso sí, en la concesionaria no dieron por cerrada la negociación, pero ahora lo ven muy poco factible porque no quieren descuidar las arcas de la institución gastando un dineral por un futbolista de 33 años.