Vallenar podría incendiar todo: "Pediremos suspender la Primera B y la 2ª División para que el TAS resuelva"

El fútbol chileno enfrenta un desastre tras la determinación de la ANFP de repetir los penales entre Deportes Melipilla y Deportes Vallenar por el ascenso a Primera B, tras lo cual los nortinos no se presentaron a disputar la serie en La Serena.

Desde entonces, el cuadro de la tercera región ha lanzado una serie de dardos a la sede de Quilín y ahora están amenazando con solicitar suspender la próxima temporada de las dos divisiones de ascenso del balompié nacional.

"Vamos a pedir la suspensión de la Primera B y de Segunda División, para que el TAS resuelva sin presiones. Iremos hasta las últimas consecuencias", señaló el gerente técnico de Vallenar, Juan José Ossandón.

En un acto en la ciudad de Vallenar, el ex futbolista sentenció que "también pediremos que no se pase el dinero que supuestamente deberían entregarle a Melipilla por ascender, porque todavía no está solucionado el tema. Está en veremos. Pediremos el congelamiento de esa plata".

"La otra semana iremos al TAS. La documentación está lista para presentarla", consignó.

Ni un paso atrás

Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia secundó esas palabras y aseguró que "nos reunimos para analizar los pasos a seguir en este robo que nos han hecho la ANFP y Melipilla. Cuando uno pierde en cancha, tiene que tener la hidalguía de reconocer la derrota, y cuando gana, como lo hicimos nosotros, tiene que recibir lo que merece. Esto es una situación inusual en Chile y el mundo".

"Desde el primer día dijimos que no nos presentaríamos a la repetición de los penales. No era una decisión fácil, pero lo hicimos con convicción. Esta copa es nuestra y nadie la va a quitar, el derecho de estar en Primera B lo vamos a pelear en la FIFA y en el TAS, vamos a demostrar que somos los legítimos ganadores ante los ojos del mundo", agregó ante una multitud de fanáticos de la institución.

En tanto, el presidente del equipo, Jhon Sol, expresó que "no merecemos vivir esto, estamos muy tristes. Lo que ganamos en cancha, lo vamos a pelear hasta el final. Vamos a hacer historia. La ANFP no debe castigarnos por ser del norte, hicimos las cosas bien y de forma limpia".