Colo Colo responde y desmiente a Barrios: "En ningún momento se lo dejó esperando por dos horas"

El sueño de los hinchas de Colo Colo por tener de vuelta a Lucas Barrios se acabó de la peor forma y con polémica. Pese a que el delantero era uno de los anhelos de Pablo Guede para el 2018, las negociaciones entre Blanco y Negro y el delantero no prosperaron e, incluso, terminaron con dardos cruzados entre ambas partes, llevando al frustrado traspaso a convertirse en una verdadera teleserie.

Es que la polémica entre el jugador y la concesionaria que maneja Colo Colo comenzaron cuando Barrios, en una entrevista con radio Cooperativa, disparó contra Aníbal Mosa, presidente de ByN, y lo acusó de mentiroso, de no quererlo en el club y de hacer escasos esfuerzos por concretar su retorno al Monumental. Con este panorama, el empresario tomó la decisión de viajar a Buenos Aires para hablar con el jugador y así convencerlo para que retorne a vestir la camiseta alba.

El viaje a la capital argentina no trajo ninguna solución y sólo sirvió para sumar más polémica. En su llegada a Chile, Mosa explicó los motivos del frustrado traspaso y aseguró que fue por grandes diferencias económicas por el alto sueldo que pedía Lucas Barrios, quien, luego de esto, salió a dar una entrevista en Fox Sports para volver a atacar al mandamás de Blanco y Negro y, entre otras cosas, aseguró que lo dejaron esperando dos horas en el aeropuerto antes de empezar a negociar.

La respuesta de Colo Colo a las nuevas declaraciones de la Pantera se hizo esperar, pero encendió aún más la teleserie. Los albos emitieron un comunicado en sus redes sociales y explicaron, desde su perspectiva, las razones del fallido fichaje.

"El jugador expresó que no venía a Colo Colo porque "su presidente no lo quería", afirmación que no es verdad. Prueba de ello es que fue el propio presidente Mosa el que viajó hasta la capital transandino para llevar la oferta personalmente (…) Se le hizo una oferta económica concreta al representante del jugador, la cual no fue aceptada por él ya que sus pretensiones eran mayores al de esa oferta e imposibles de satisfacer por parte de nuestra institución", empiezan explicando en el escrito.

"En ningún momento se dejó esperando por dos horas al jugador, como él lo expresara en una entrevista posterior. En todo momento los representantes de Blanco y Negro estuvieron en la cafetería del hotel, desde las 10.00 am hasta las 16.30 pm, momento en que se van rumbo al aeropuerto (…) Al final de la operación jamás se dobló la oferta como se dice por parte del jugador. Nuestras finanzas son muy importantes y serias como para estar jugando con ellas a última hora", agregan sobre los detalles de la operación.

Finalmente, sobre la posible molestia de algunos jugadores de Colo Colo por el sueldo que iba a recibir Lucas Barrios, concluyeron que "también se habló de que algunos jugadores de nuestro plantel profesional habrían cuestionado la llegada de Barrios y el monto de su transacción. Queremos ser tajantes, ningún miembro del plantel ha manifestado eso.