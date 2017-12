El egipcio Elneny se burla de Alexis por el fracaso de Chile rumbo a Rusia 2018

Alexis Sánchez fue blanco de una pesada broma por parte de uno de sus compañeros de camarín en el Arsenal, a raíz del fracaso de Chile en las eliminatorias y la consecuente ausencia en Rusia 2018.

El mediocampista egipcio Mohamed Elneny fue el autor de la broma hacia el tocopillano, quien publicó una fotografía en Twitter acompañado de un irónico texto.

Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) December 30, 2017