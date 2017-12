Iquique confirma la contratación de ex futbolista del Genoa y ya suma tres refuerzos

Deportes Iquique ya suma tres refuerzos para la temporada 2018. El último en ser fichado por los Dragones Celestes fue el extremo uruguayo Leonardo Melazzi, quien llega desde el Sud América de la primera división de su país.

A través de un comunicado en su sitio oficial, el conjunto nortino confirmó la contratación del futbolista de 26 años, quien se suma al mediocampista Michael Ríos (Colo Colo) y al delantero Nicolás Royón (Liverpool) como fichajes del elenco que dirige Erick Guerrero.

"El equipo en sí es un club que siempre venía clasificando a torneos internacionales, y cuando me llegó la propuesta lo comenté con amigos, porque tuve amigos en Chile con los que jugué en Italia y me dijeron que no dudara en ir, que Iquique es muy lindo", dijo sobre su arribo a Iquique Melazzi.

¡3er refuerzo! | Leonardo Melazzi: "Tuve amigos jugando en Chile con los que jugué en Italia y me dijeron que no dudara en ir" 🔊 "Me gusta mucho asistir a mis compañeros y buscar el uno contra uno". Conoce más al nuevo Dragón, aquí: https://t.co/jyaGt3aY7x ¡Bienvenido! 🐲⚽👏 pic.twitter.com/XkZiKmmTf9 — ClubDeportesIquique (@ClubDIquique) December 29, 2017

El nuevo jugador iquiqueño comenzó su carrera en Danubio (2009-2012), donde destacó a temprana edad. Aquello le permitió fichar por el Genoa, donde estuvo durante el segundo semestre de 2012. Posteriormente volvió al club de sus orígenes (2013).

Tras ello vinieron sus pasos por Fénix (2013), Miramar Misiones (2014), Lugano (2014-2015), Chiasso (2015-2016) y el ya mencionado Sud América (2017). Además, cabe consignar que en 2011 estuvo en la Sub 20 de Uruguay.