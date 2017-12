Stephen Curry volvió de la lesión y mostró toda su clase para guiar a los Warriors

Stephen Curry tuvo un sensacional regreso de su lesión al tobillo y mostró todo su talento al anotar 38 puntos, incluidos 10 triples, para ayudar a que los campeones Golden State Warriors vencieran este sábado a los Memphis Grizzlies por 141 a 128.

Luego de 12 partidos ausentes por el esguince en el tobillo derecho, Curry efectivizó 13 de 17 tiros de campo y 10 de 13 desde la profundidad en 26 minutos, logrando el récord de triples de la temporada. Con esto, el base llegó su noveno juego de 30 tantos o más esta temporada, además de aportar con cuatro rebotes y tres asistencias.

Su mera presencia trajo una energía especial a los Warriors y a todo el Oracle Arena, cargando con gran parte del ritmo de juego en el último cuarto y demostrando que es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. El también estelar Kevin Durant agregó al triunfo 20 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes, mientras que Klay Thompson anotó 21 tantos cuando los Warriors cerraron así casi tres semanas en casa en California.

Los Grizzlies irán a Sacramento para enfrentar este domingo a los Kings y los Warrios visitarán el miércoles a los Dallas Mavericks.

