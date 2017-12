Matías Fernández dejó huella en el Milan y su único gol fue elegido como el mejor del año

Los fanáticos de Matías Fernández cerrarán el 2017 con una alegría. A pesar de tener un irregular paso por el AC Milan, donde estuvo una temporada, y sufrir con las lesiones, el jugador formado en Colo Colo vio como su gol ante el Genoa por la Serie A fue elegido, la mañana de este domingo, como la mejor anotación rossonera del año.

Así lo anunció el equipo italiano a través de su cuenta oficial de Twitter, donde agradeció además todo el apoyo de los fanáticos del Milan que hay en nuestro país.

El gol elegido fue el único del ex Colo Colo defendiendo la camiseta rojinegra, donde, en un encuentro ante Genoa por la Serie A, definió con un globito luego de un excelente pase de taco de su compañero Gianluca Lapadulla.

La anotación de Matías Fernández superó a duros contendores, como Carlos Bacca, Patrick Crutone, Suso y Cristian Zapata.

Your votes are in! Chiuse le votazioni!

Lapadula's back-heel + Mati's sublime lob past the keeper + the love of the Chilean Red and Black fans = The Best Goal from 2017! ⚽❤⚫

Congratulations Mati! 👏🏻🇨🇱 pic.twitter.com/VtzhdHvfPW

— AC Milan (@acmilan) December 31, 2017