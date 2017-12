Lucas Barrios se aburrió y volvió a desmentir: "No firmé por ningún equipo"

Lucas Barrios ha estado en el ojo del huracán tras su frustrado traspaso a Colo Colo. El delantero era uno de los grandes deseos de Pablo Guede para disputar la Copa Libertadores 2018, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el sueño de los hinchas colocolinos de ver nuevamente a la Pantera en el Monumental se desvanecieron.

Pero el fallido fichaje no estuvo exento de polémicas y todo comenzó cuando Lucas Barrios acusó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, de no quererlo en el club y de hacer escasos esfuerzos por ficharlo. Ante estas declaraciones, las que se dieron a mitad de semana, el timonel de los albos viajó rápidamente a Buenos Aires para hablar con el jugador, pero, según informaron desde Colo Colo, las pretensiones económicas que exigía el atacante no permitieron cerrar las negociaciones.

Días después de la caída de su llegada al Cacique, el delantero fue puesto rápidamente como objetivo principal del Junior de Barranquilla e, incluso, en Colombia daban el fichaje como hecho. Ante esta situación y con el enojo de los hinchas albos por la situación, la Pantera tuvo que utilizar sus redes sociales para desmentir cualquier situación.

"Quiero dejar en claro que no firme por ningún equipo cómo se está hablando y que lo que sale en prensa es totalmente falso. Gracias a todos mis seguidores por el apoyo de siempre", escribió Barrios en su cuenta de Twitter.

El destino de Lucas por el momento es un misterio, pero se conoce el interés de varios equipos que podrían pagar las grandes pretensiones económicas del seleccionado paraguayo.