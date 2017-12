Pep Guardiola aleja a Alexis del City: "Es jugador de Arsenal y creo que así seguirá"

La teleserie del fichaje de Alexis Sánchez a Manchester City es una de las favoritas de los ingleses en el último tiempo. El chileno estuvo muy cerca de llegar en el verano europeo al equipo dirigido por Pep Guardiola, pero su traspaso se cayó a última hora por la imposibilidad de Arsenal de conseguir a tiempo un reemplazante.

Sin embargo, pese al frustrado traspaso, el interés de los Citizens por contar con el jugador no bajó y mucho se ha especulado con su llegada en el próximo periodo de fichajes del invierno en el Viejo Continente, que comienza este 1 de enero. Es que al nacional sólo le quedan seis meses de contrato con los Gunners y desde mediados de 2018 podrá negociar como jugador libre, por lo que los mancunianos pretendían asegurarlo antes que tenga ofertas de más equipos que puedan arruinar sus planes.

Entendiendo la situación en la que están y sabiendo que es su última oportunidad de hacer negocios con Maravilla, Arsenal no lo regalará y cobraría un alto precio por su carta. Un monto que en Manchester City no ven con buenos ojos y que podría complicar la opción del tocopillano de emigrar. Aunque no dio razones, Pep Guardiola ve poco probable la posibilidad de tener a Alexis.

"Es jugador de Arsenal y creo que va a seguir allí. Tendremos reuniones internas con la gente del club y vamos a ver qué es lo mejor, pero por ahora es jugador de Arsenal y creo que así seguirá", dijo el técnico tras el empate sin goles que cosecharon los Citizens ante Crystal Palace.

