Bebiendo y fumando: Crack belga de Roma provocó un escándalo con polémico video en Instagram

El volante de Roma, Radja Nainggolan, volvió a protagonizar un escándalo en Italia producto de su rebelde carácter durante las fiestas de Año Nuevo, donde no encontró nada mejor que lanzar un video por Instagram donde se le ve fumando, bebiendo y diciendo garabatos.

Luego de las grandes críticas que recibió, el jugador respondió duramente en Twitter: "Incluso en Año Nuevo, piensen en hacer noticia. Les deseo un feliz año a todos menos a aquellos, pero a ganarse la vida", con un claro mensaje a los periodistas.

Anche a capodanno pensate a fare le notizie… auguro un buon anno a tutti tranne a quelli… ma fatevi una vita… — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) January 1, 2018

Nainggolan se lanzó a la vida tras el partido con Sassuolo, que terminó 1-1 el pasado sábado en la Serie A del Calcio y su club lleva tres partidos sin ganar, incluyendo una eliminación en la Copa Italia ante Torino.

Más tarde, el mediocampista que fue compañero de Mauricio Pinilla en Cagliari y con quien cultiva una gran relación de amistad, luego publicó otro mensaje ya más consciente de lo que hizo.

"Lo que sucedió esta noche. Lo saben, me gusta estar bien con mis amigos y me encanta celebrar el Año Nuevo, pero anoche fui más allá: lo vi como una noche especial, donde también se puede exagerar un poco. No intentaba dar un ejemplo negativo", expresó.

El mensaje del belga en Instagram.