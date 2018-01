Ojo Colo Colo: Atlético Nacional perdió a una de sus estrellas para la Copa Libertadores

No sólo en Chile hay noticias de fichajes, sino que en todo el continente se arman (y desarman) para la Copa Libertadores de América. Uno de los rivales de Colo Colo en el Grupo 2, Atlético Nacional, lamenta la pérdida de una de sus estrellas de cara al certamen internacional: Franco Armani.

El arquero argentino avisó que se va del cuadro colombiano, donde ganó 11 títulos desde su arribo al Verdolaga en 2010, para "cumplir un sueño" y jugar por River Plate.

"Le he expresado a la junta del club que me permitiera poder realizar un sueño que tuve desde siempre, que es jugar en un equipo muy grande de mi país", señaló el meta en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

"No tengo palabras de agradecimiento para la oportunidad que me han brindado. Una decisión que no ha sido fácil pero muy elaborada en lo más íntimo de mi hogar. Le pido que me apoyen… habiéndome encargado personalmente de que nuestro amado club reciba la compensación económica que desea y se merece (NdR: unos tres millones de dólares). Siento la necesidad de decir hasta luego u no adiós para siempre", agregó el meta.

El rival de los albos en la Copa tendrá que salir a buscar a un meta, y sumarse así a Giovanni Moreno, el primer refuerzo del conjunto de Medellín.