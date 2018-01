La Roja podría perder a una joya del clan Galdames: "No tendría problemas en jugar por México"

Pablo Galdames tuvo una gran carrera en el fútbol, donde uno de sus pasos más importantes lo dio en México, donde defendió los colores de Cruz Azul y Veracruz, además, no sólo dejó huella en las canchas, sino que también en su vida personal, porque en el país azteca nació uno de sus hijos, Benjamín Galdames.

Ahora Benjamín está empezando su carrera deportiva y como todos los miembros del clan Galdames (que lo completan sus hermanos Pablo y Thomas) lo hace en Unión Española. Sin embargo, el talentoso volante de creación es seguido desde cerca desde su tierra natal, donde lo ponen como futuro jugador de la Tri.

En el diario El Universal hicieron un reportaje sobre los hijos de grandes jugadores que pasaron por México y que nacieron en Norteamérica, como el mismo Benjamín Galdames o Diego Abreu, hijo de Sebastián, flamante refuerzo de Audax Italiano, a quienes ponen como candidatos para defender los colores del Tri.

Pablo Galdames no tuvo reparos en decir que Benjamín podría optar por jugar por los aztecas en vez de por la Roja, aunque agregó que aún nadie se ha comunidado con ellos.

"Benja sabe que es mexicano, y un poco en serio, un poco en broma, dice que jugará por México. Él no tendría problemas de jugar por la selección mexicana, ha dicho ‘su me llaman voy allá’. Hasta el momento nadie le ha hablando, ni de Chile ni de México", comentó el ex volante.

Galdames, entre el verde y el rojo.