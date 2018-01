Roger Federer comenzó 2018 dando clases en la Copa Hopman

El suizo Roger Federer ganó este martes en su segundo partido en la Copa Hopman, el torneo de tenis por equipos mixtos que hasta el 6 de enero se disputa en Perth, preparatorio para el Abierto de Australia que comienza el 15 de este mes.

El número dos del mundo demostró su clase al superar al joven ruso Karen Khachanov, por 6-3 y 7-6 (8), quien exigió al máximo al maestro helvético, pero al final no pudo superarlo.

Como hizo en su estreno ante el japonés Yuichi Sugita, Federer resolvió su duelo en dos mangas y en los momentos clave impuso su enorme jerarquía para derrotar a Khachanov, una de las grandes promesas del tenis mundial.

De esta forma dio a Suiza el primer punto del segundo enfrentamiento del torneo ante Rusia, que luego consiguió la victoria tras la victoria de Belinda Bencic sobre Anastasia Pavlyuchenkova, que los acercó a la final del certamen, la que van a definir ante Estados Unidos, que venció a Japón.

.@BelindaBencic maintains her unbeaten run with a brilliant 6-1 3-6 6-3 victory over #Pavlyuchenkova. Well and truly working her way back to the top where she belongs 👏 #HopmanCup pic.twitter.com/pj8FLDtlwU

— Hopman Cup (@hopmancup) January 2, 2018