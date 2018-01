Los objetivos que tienen los tres "grandes" de Chile para el 2018

Universidad de Chile y Colo Colo tuvieron un buen año 2017 al consagrarse campeones del torneo de Clausura y del Transición, respectivamente. A pesar de sus complicaciones vividas en los torneos pasados, ambos terminaron con el premio de disputar la Copa Libertadores 2018 y con eso pudieron delinear lo que serán sus objetivos deportivos para el 2018.

En el caso específico de la U, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, señaló que buscarían "tratar de pelear la Libertadores y el torneo nacional". Todo esto, en un marco económico de austeridad al momento de invertir en nuevos fichajes para reforzar el plantel, pensando en las pérdidas monetarias sufridas en los años anteriores, y en la confianza que les transmite el técnico Guillermo Hoyos.

El ex seleccionador de Bolivia logró conseguir el título del torneo nacional en su primer semestre con los azules y con eso se ganó una inmediata renovación de su contrato hasta diciembre de 2019. Es por eso que el entrenador sacó la voz en la última reunión de directorio de la concesionaria del año, donde coincidió en los objetivos de lograr otro título nacional para la U, ya sea la Copa Chile o Primera División, pero no compartió la idea de "pelear la Libertadores".

Publimetro Chile La U está totalmente perdida en los fichajes y deja dudas para la Libertadores 2018 Azul Azul no ha podido concretar el plan deportivo que tenía planeado para reforzarse, debido a la negativa de muchos jugadores que tenían en carpeta.

Con este panorama, tanto la dirigencia como staff técnico se pusieron como piso mínimo avanzar de la ronda de grupos de la Copa. Y la misión no será nada de fácil, ya que aún no tienen claridad alguna en fichajes y el sorteo no fue nada favorable tras quedar emparejados con Cruzeiro y Racing, además de un club que vendrá desde las fases previas de la Libertadores.

Por otra parte, en Colo Colo, la directiva de Blanco y Negro buscaba disputar en serio la Libertadores y quería concretar fichajes de jerarquía como Lucas Barrios, Miiko Albornoz y Carlos Carmona. Pese a eso, hasta el momento los albos no han podido incorporar a ningún jugador y sólo el joven arquero Brayan Cortés llegó para firmar por el club de cara a la próxima temporada.

Con ese escenario y tras 10 años sin avanzar más allá de la fase de grupos, las metas del elenco de Pablo Guede se concentrarían en poder avanzar a los octavos de final de la Libertadores 2018. Junto a eso, y al igual que su archirrival, los albos buscarán seguir su supremacía en el torneo local y sumar otro título nacional, ya sea en la liga o en Copa Chile.

En la vereda contraria y con un pésimo 2017, Universidad Católica se enfocará en meterse nuevamente por la pelea del campeonato nacional y olvidar el amargo año recién terminado. De la mano del nuevo técnico Beñat San José, buscarán reeditar el gran 2016 que tuvieron, donde fueron bicampeones. Sin embargo, en la UC también quieren apostar a largo plazo y aprovecharán el nuevo proyecto para darle tiraje a los juveniles.

La partida de Mario Salas los llevó a una reinvención de lo que serán sus planes deportivos, donde lo más importante será buscar el título del torneo o Copa Chile, para así volver a disputar un certamen internacional en 2019. Sin embargo, sólo quedar en puestos de clasificación internacional no es mal visto para un año donde tienen que renacer.