Houston Rockets sufre golpe durísimo con la lesión del Barba Harden

James Harden, estrella de Houston Rockets, se perderá al menos dos semanas de acción con un esguince de tendón de la corva izquierda sufrido en el partido del domingo ante Los Angeles Lakers.

El equipo que es segundo de la Conferencia Oeste anunció el lunes que el líder anotador de la NBA presenta un esguince de grado dos y su condición será reevaluada en un par de semanas.

Harden sufrió la lesión al fallar un tiro cerca del final de la victoria de Houston por 148-142 en doble tiempo extra sobre los Lakers. Después del partido declaró que no pensaba que la lesión fuera seria, pero el escolta caminaba con un evidente rengueo.

Los Rockets poseen la segunda mejor marca de la Conferencia del Oeste, detrás del record de Golden State Warriors de 26-9, y Harden es líder de la NBA en promedio de anotación con 32,3 puntos por partido. También promedia 9,1 asistencias, siendo el tercer mejor de la liga en ese rubro.

Harden, que no se había perdido un solo encuentro esta temporada, ha sido extremadamente resistente a lo largo de su carrera, en que se ha ausentado solamente dos juegos desde el inicio de la campaña 2014-15.

