La U rebajará la cláusula de salida de Beausejour para venderlo a Independiente

La llegada de Jean Beausejour a Universidad de Chile significó uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol nacional. Los azules pagaron los 2.5 millones de dólares que implicaba su salida de Colo Colo en junio del 2016, por expresa petición del técnico Sebastián Beccacece y del preparador físico Luis María Bonini, y con ese gasto agudizaron la crisis económica que venían arrastrando por la fuerte inversión en refuerzos y el poco éxito deportivo.

Ante eso, la U decidió establecer una cláusula de salida similar a la que el Bose tenía en el archirrival y por eso tasó a su nueva contratación en dos millones de dólares, para cualquier equipo que quisiera llevárselo antes de que su contrato finalizara, a mediados del 2019. Pese a ello, y ante el interés declarado de Independiente de Avellaneda por ficharlo para la próxima temporada, los laicos estarían dispuestos a sacrificar dinero para dejarlo partir.

Todo esto, luego de que desde el Rojo le indicaran a la directiva de Azul Azul que no están dispuestos a pagar la millonaria cifra que existe para contratar a Beausejour y que en el caso de que este monto se mantuviera, cancelarían la operación, a pesar del interés que existe del club argentino, de su par chileno y del propio seleccionado nacional para que ésta se lleve a cabo.

"La opción de Beausejour es una posibilidad, pero no, Independiente no pagaría esa cláusula. Sé cuál es el monto, pero me parece que se hará la operación con otra cláusula; si no, la operación se caería. Hoy sabremos el monto (que propone la U)", indicó el secretario deportivo del Rojo, Jorge Damiani, a El Gráfico Chile.

Con la llegada del lateral izquierdo Felipe Saavedra a la U, tras terminar su préstamo en San Luis de Quillota, los universitarios sumaron a su cuarto jugador por esa banda, ya que, además del ex Canario, cuenta con Luciano Fabián Monzón, Jonathan Zacaría y el mismo Beausejour. Con ese escenario, la opción de vender al defensor de 33 años al multicampeón transandino atrae mucho en el Centro Deportivo Azul, donde esperan concretar el fichaje lo antes posible.

En el caso de cerrarse su llegada a Independiente, Beausejour sumaría su 13º equipo profesional, luego de que jugara por Universidad Católica, Universidad de Concepción, Servette (Suiza), Gremio (Brasil), Gent (Bélgica), Cobreloa, O'Higgins, América (México), Birmingham City (Inglaterra), Wigan Athletic (Inglaterra), Colo Colo y la U.