Dirigente de Flamengo: "Reinaldo Rueda tiene contrato y lo esperamos el lunes"

El técnico colombiano Reinaldo Rueda se acerca a pasos agigantados a convertirse en el nuevo técnico de la selección chilena, tras la salida de Juan Antonio Pizzi.

El estratega campeón de la Copa Libertadores tendría un acuerdo económico con la ANFP, por una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Sin embargo, en su club, Flamengo, aseguran no tener idea del supuesto acuerdo entre el DT y Arturo Salah.

De hecho, el director ejecutivo del Mengao, Fred Luz, aseguró a medios brasileños que no han recibido ninguna información al respecto. "No ha llegado nada. No hemos recibido noticias de Rueda por un acuerdo con Chile”, señaló el dirigente.

Incluso, Luz indicó que Rueda debe volver en los próximos días para el trabajo de pretemporada. "Tiene contrato con Flamengo y una claúsula de rescisión. Lo esperamos el lunes y esperamos que continúe con nosotros”.

En caso de que Rueda parta de Río de Janeiro, Luz reconoció que "no cambia mucho si se va. Sería malo cambiar el entrenador en este momento, porque nadie espera algo así".