Everton está a un paso de sumar a sus primeros refuerzos para el 2018

Un arquero y un mediocampista serían los primeros refuerzos de Everton para el 2018, año en el que los viñamarinos deberán competir en el campeonato nacional de Primera División, la Copa Chile y la Copa Sudamericana.

Los dos rostros nuevos que el conjunto Oro y Cielo sumaría en las próximas horas, según informó El Mercurio de Valparaíso, serían el portero Leonardo Figueroa y el volante creativo Bryan Carvallo. El primero proviene de Cobresal y el segundo de Deportes Antofagasta, pero su pase pertenece a Colo Colo.

Con la inminente llegada de Figueroa, los ruleteros cubrirían la baja de Sebastián Pérez, quien emigró a Palestino, mientras que con el arribo de Carvallo se supliría la partida de Franco Ragusa, quien se marchó a Rangers de Talca.

Por otro lado, el defensa Cristián Suárez expresó que no ha tenido novedades sobre las negociaciones que estaría llevando a cabo Colo Colo con Everton para ficharlo. "No tengo idea de nada. No sé en que habrán quedado o si estarán negociando todavía", dijo Banana.

Sobre el mismo tema, el ex zaguero de Universidad de Chile manifestó que "no me gusta andar presionando tampoco. Si se da, bien, y si no, yo estoy bien en Viña, muy tranquilo. Así que estamos viendo y esperando qué sucede".