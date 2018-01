Pinilla volvió con todo de las vacaciones: "Necesitamos jugadores que vengan a reforzar, no que vengan a pasear"

Universidad de Chile inició la pretemporada en el CDA de cara al 2018, y donde una de las principales novedades fue el arribo del lateral izquierdo Felipe Saavedra, hasta ahora, el único refuerzo confirmado en los azules.

Respecto a ese ítem, Mauricio Pinilla no se guardó nada y reconoció que "hoy por hoy el equipo necesita trabajar mucho, tenemos un mes importante. Materia prima tenemos, jugadores jóvenes hay, pero necesitamos un par de jugadores que vengan a reforzar al equipo, que vengan con compromiso y con ganas, no que vengan a pasear acá, porque tenemos campeonatos importantes y es un año fundamental para nosotros".

Respecto a una posible partida de Jean Beausejour a Independiente de Avellaneda, el delantero azul aseguró que "sería una gran pérdida" su partida.

"No sé en qué está eso, no le he preguntado. Para nosotros sería una gran pérdida, pero cualquier jugador que parta, el club debe tener la capacidad de poder reemplazarlo", indicó.

La posible llegada de Reinaldo Rueda a la banca de la selección chilena también fue tema para el 9 de la U. "Es un gran entrenador, hay que darle las armas completas para que pueda desarrollar su sistema, sus ideas. Uno como jugador vigente siempre querrá estar en la selección y uno trabaja con ese objetivo", cerró.