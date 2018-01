Michael Schumacher cumplió 49 años en medio del misterio sobre su estado de salud

Michael Schumacher, el mejor piloto de todos los tiempos de la Fórmula 1, cumplió 49 años este miércoles 3 de enero en medio del misterio que existe sobre su real estado de salud, a raíz del grave accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013 cuando esquiaba en Los Alpes franceses. Ferrari, la que fue su escudería durante 10 años, lideró los saludos al alemán en un nuevo aniversario marcado por el hermetismo de su familia.

"Michael hoy da 49 vueltas, nuestros pensamientos siempre están con él", fue el mensaje que dejó la citada escudería italiana a través de su cuenta en Twitter, el que estuvo acompañado de los hashtags #Keepfighting y #ForzaMichael, con los que el mundo motor y en general el universo deportivo ha brindado apoyo a Schumi desde el accidente que marcó un antes y después en su vida.

Today Michael turns 49, our thoughts are always with him. #Keepfighting #ForzaMichael pic.twitter.com/vkRLtDPqOD

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2018