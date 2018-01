Marcelo Allende está loco con Matías Fernández en Necaxa: "Es maravilloso compartir con él"

Una semana bastante positiva ha tenido el mediocampista nacional Marcelo Allende, quien fue presentado este miércoles como refuerzo del Necaxa de México. El ex volante de Santa Cruz arriba al cuadro azteca para integrarse a la legión chilena que tiene a Igor Lichnovsky, Luis Felipe Gallegos, Víctor Dávila y Matías Fernández.

Con respecto a éste último, el joven de 18 años no escatimó en elogios para detallar su relación con el ex volante de Fiorentina, Milan, Villarreal, entre otros clubes europeos. "Él es ídolo en Chile y en Colo Colo. Quiero aprender de él, lo aprovecharé y ojalá me dé consejos. Es algo maravilloso compartir con él", sostuvo Allende.

Tras la conferencia de prensa, Allende habló con la cadena Univisión para analizar sus primeros días en la escuadra de Aguas Calientes: "Quiero debutar lo más rápido posible, eso sólo va a depender de mí. Estoy feliz de estar en México y en Necaxa que es tan bonito".

También reveló sus aspiraciones con su nueva camiseta siendo la más importante lograr la regularidad que lo llevó al éxito en Santa Cruz, tras su fugaz paso de prueba en el Arsenal de Alexis Sánchez.

"Quiero tratar de jugar la mayor cantidad de minutos, disputar varios partidos. Eso me ayudará a madurar más rápido. Y obviamente quiero tratar de hacer goles y que el equipo juegue bien. Ese es mi sueño, sólo depende de mi trabajo en el día a día", apuntó el mundialista Sub 17 en 2015.

Allende hizo sus divisiones inferiores en Cobreloa y no debutó en Primera División en Chile, sólo vistió la casaquilla del elenco de la Sexta Región en el profesionalismo. Necaxa será su primera experiencia en el extranjero.