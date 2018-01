Dura confesión de Charles Aránguiz: "Tras la derrota con Brasil, no he hablado con mis compañeros de la Roja"

El fracaso de la Selección chilena, que quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 aún duele en el medio nacional. No sólo los hinchas lo lamentan, también los miembros de la escuadra que no pudo concretar el anhelo de ir por tercera vez seguida a una Copa del Mundo.

El volante Charles Aránguiz rompió su habitual silencio para analizar lo ocurrido y no guardó nada antes de volver a Alemania para integrarse nuevamente al Bayer Leverkusen.

"Todavía existe dolor. Ahora, cuando se acerca la fecha para que comience la Copa de Mundo, uno piensa muchas cosas. Es duro no estar en el Mundial cuando tuvimos tantas chances. Después del partido que perdimos con Paraguay le preguntaba a mis cercanos cuáles eran las posibilidades de clasificar, al menos, al repechaje. Al final, hay que resignarse aunque cueste. No vamos al Mundial. Como todas las cosas, el dolor pasará, pero cuesta", admitió en conversación con Las Últimas Noticias.

En esa línea, Aránguiz reveló que "después de la derrota con Brasil, la verdad es que no he hablado con mis compañeros de la Selección. Todos quedamos muy dolidos y lo que menos queríamos era hablar de la eliminación. Podrás entender que menos íbamos a tener las ganas de hablar de todo lo que publicó la prensa".

Otros dichos de Aránguiz

Derrota con Paraguay: "Para mí, perdimos la clasificación con Paraguay en Santiago. No le tomamos el peso a ese partido que era clave. Cada uno tiene su opinión, pero casi todos en la Selección concordamos en que ese fue el partido que nos dejó fuera de Rusia. Después perdimos con Bolivia y Brasil, pero el Mundial se nos fue ante los paraguayos".

Críticas de la esposa de Bravo: "Para mí, la mujer de Claudio solamente defendió a su marido. Si bien escribió algunas cosas, nunca apuntó a nadie en particular ni dio un nombre en específico. Esa es mi sensación. Y mientras no dé un nombre, no me afecta el tema. La mujer defendió a su marido y punto. El resto de las especulaciones me las tomo como cualquier tontera que se habla, sobre todo, en redes sociales".

Pizzi en Arabia: "Varios pensaron que él era un tipo aparte del grupo, que estaba solo y que por eso no le dolió la eliminación de Chile. Yo pienso que estaba en todo su derecho a dirigir a otra selección. El resto me lo guardo para mí".

Lo que viene: "Seguir dándole más vueltas no ayuda mucho. Hablar más de él ahora no vale la pena. Las cosas se tienen que hablar en el momento. Después no tiene sentido. El tema es que no vamos al Mundial y punto. Cada uno tiene su opinión, pero en lo que a mí respecta, todavía me duele no ir a la Copa del Mundo".