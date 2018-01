Boston humilla a Cleveland y manda mensaje al resto de la NBA

Terry Rozier anotó 20 puntos en 20 minutos, con lo que les robó los reflectores a LeBron James, Kyrie Irving e Isaiah Thomas en una repetición de la final de la Conferencia del Este. Así, el base condujo el miércoles a Boston Celtics a una victoria de 102-88 sobre los Cavaliers de Cleveland.

Uno por uno, los integrantes de los Celtics fueron formando fila para abrazar a Thomas. La próxima vez que vean a su ex compañero, no estará vestido con una chaqueta de caperuza ni observará el partido desde el banquillo. Y difícilmente las cosas volverán a ser tan fáciles para Boston.

Los fanáticos de Boston se pusieron de pie para ovacionar a Thomas, quien sin embargo no jugó. Una noche antes, disputó su primer partido de la temporada con Cleveland, tras recuperarse de una lesión de cadera.

Una ruptura de cartílago puso en riesgo la carrera de Thomas, tras cortar su participación en la postemporada anterior. Durante el receso entre campañas, los Celtics lo cedieron a Cleveland mediante un canje.

Rozier anotó los últimos ocho puntos de Boston en el primer período para darles a los Celtics una ventaja de 11 unidades, y metió otros ocho seguidos a la mitad del último cuarto, cuando ampliaron su ventaja a 21.

Marcus Smart y Jayson Tatum hicieron 15 puntos cada uno, en tanto que Irving y el dominicano Al Horford encestaron 11 unidades y capturaron nueve rebotes para ayudar a Boston a cosechar su cuarto triunfo seguido. Horford jugó 29 minutos, en los que también capturó nueve rebotes y repartió tres asistencias.

En tanto, James metió 19 puntos, se hizo de siete rebotes y repartió seis asistencias, y Tristan Thompson hizo 10 unidades y se apoderó de 10 rebotes por Cleveland, que sucumbió por cuarta ocasión en cinco encuentros y estiró su mal momento que lo aleja del líder Boston en la lucha por el primer puesto del Este.

Terry Rozier comes off the bench and scores a game-high 20 PTS, as the @Celtics get the victory at home!#Celtics pic.twitter.com/KtLaRChLRb

— NBA (@NBA) January 4, 2018