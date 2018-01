Carlos Espinosa: "Me preguntaron si me gustaría volver a trabajar con Mario Salas y yo dije que sí, el resto nada"

"De todas maneras me gustaría ir a Sporting Cristal. Si la intención de Mario (Salas) es llevarme, de todas maneras iría: él es un gran técnico y una gran personal". Según una publicación del medio peruano El Bocón, aquella declaración textual pertenece al mediocampista de Universidad Católica, Carlos Espinosa.

Pero el propio volante creativo manifiesta que nunca se refirió textualmente a Sporting Cristal y que sólo tuvo palabras sobre Mario Salas. "No hay nada que aclarar, es sólo un rumor, no sé si existe interés porque no hay nada concreto. Yo dije eso en la entrevista, que era sólo un rumor", dice Espinosa a El Gráfico Chile.

Publimetro Chile Dituro se la juega y el dueño de Bolívar se abre a dejarlo partir a la UC El propio arquero argentino habló con el empresario Marcelo Claure para allanar su traspaso a Católica. Ahora la Franja debe subir su oferta.

"Si hablé, pero sólo dije que no sé nada de este tema y que es sólo un rumor. Me preguntaron si me gustaría volver a trabajar con Mario y yo dije que sí, el resto nada, el resto es conclusión de la periodista", remarcar el futbolista de 35 años, quien insiste que "tengo contrato vigente con Católica y espero cumplirlo".

El vínculo del talentoso volante con Católica se extiende hasta fines de 2018, ya que a mediados de 2017 renovó por un año y medio tras expresa petición de Mario Salas. De hecho, en aquella ocasión el bicampeón con la Franja desestimó un ofrecimiento de la Universidad de Concepción.

Espinosa es uno de los futbolistas predilectos de Salas, pues además de haber tenido a sus órdenes en los cruzados, también fue su pupilo en Barnechea y Huachipato, los otros pasos del Comandante como entrenador.