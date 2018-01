El profesional Kevin Vásquez se quedaría en Primera División

El pasado 21 de diciembre el joven Kevin Vásquez dio una contundente muestra de profesionalismo al convertir su tiro penal en la tanda definitoria entre Unión La Calera y Santiago Wanderers en la vuelta de la promoción jugada en Playa Ancha. El mediocampista perteneciente a los registros del Decano, acertó su disparo en favor de los cementeros y con ello contribuyó al descenso del equipo que lo formó como futbolista y del que es confeso hincha.

Fue una situación paradójica para el jugador que formara parte de la Roja Sub 20 que asistió al Sudamericano Sub 20 de Ecuador del año pasado, ya que en medio de los festejos caleranos por el ascenso conseguido, Vásquez tenía una certeza: a comienzos de 2018 debía presentarse en los entrenamientos del descendido Wanderers, ya que su préstamo en los rojos había finalizado.

Publimetro Chile Profesionalismo puro: El caturro Kevin Vásquez convirtió por La Calera y empujó el descenso de Wanderers "Yo siempre quiero lo mejor para Wanderers, pero en este momento me debo a La Calera y traté de dar lo mejor por este club", declaró el jugador sobre su paradójica situación.

Pero su regreso al cuadro caturro no está asegurado. "Siempre he tenido la intención de seguir en Wanderers, pero viendo la competencia que hay, donde hay tres jugadores más en mi puesto, que además son mayores que yo y ya han jugado y tienen su trayectoria en el fútbol profesional veo que tengo más opciones en La Calera, donde tengo que disputar un puesto con menos gente", explicó el propio Vásquez en La Estrella de Valparaíso.

Eso sí, el mediocampista de 20 años también dejó en claro que el elenco comandado por Víctor Rivero no es el único equipo de Primera División que desea contar con sus servicios. "Tengo ofertas de otros clubes en Primera donde también tendría más opciones de jugar", sostuvo.

El formado en la cantera wanderina puso otro elemento sobre la mesa: aún no ha sido contactado por el DT del Decano Nicolás Córdova. "No he hablado con el entrenador, hasta el momento sólo lo he hecho con sus ayudantes y ellos me dicen que tengo posibilidades de jugar, pero yo creo que si ya una vez no me quiso por sobre los demás que estaban, que casi son los mismos que seguirán en el 2018, dudo que eso haya cambiado", dijo.