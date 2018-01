Leyton habla de su recuperación: "Puedo andar con las muletas tranquilo, antes me paraba y me dolía"

Las vacaciones y las fiestas de fin de año para Sebastián Leyton, mediocampista de 24 años de Everton de Viña del Mar, han sido complejas. Tras sufrir una doble fractura de tobillo y peroné en la última fecha del Transición, el jugador ruletero ha tenido que enfrentar el inicio de una larga y tediosa recuperación.

Una bota ortopédica, trabajos kinesiológicos en la Mutual de Seguridad de Curicó -su ciudad natal-, y sesiones con ultrasonido y corriente para recuperar la movilidad de su tobillo han acompañado al futbolista formado en la Universidad de Chile durante las últimas semanas.

"Estoy un poco aburrido, pero es normal. Dentro de todo, estoy bien anímicamente, encuentro que ya pasó lo más difícil", contó a El Mercurio de Valparaíso el volante que sufrió la grave lesión en el encuentro entre Everton y Unión Española en Santa Laura, por la última fecha del Transición 2017.

Publimetro Chile Everton está a un paso de sumar a sus primeros refuerzos para el 2018 El conjunto de Viña del Mar tiene avanzadas gestiones para incorporar al arquero Leonardo Figueroa y al mediocampista Bryan Carvallo.

Leyton detalló que "no puedo pisar todavía, pero puedo andar con las muletas tranquilo, antes me paraba y me dolía. Ahora ya no, me puedo parar y andar para todos lados, aunque igual lo recomendable es hacer más reposo en cama".

Sobre los procesos que ha tenido que enfrentar, el mediocampista oro y cielo expuso que "me hicieron una radiografía hace unos días y se ve que el peroné está mejor, está pegando bien. Por el peroné no puedo pisar todavía, porque no se puede cargar, para que se afirme bien. Pero va todo evolucionado bien".