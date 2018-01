En la NBA también dicen que la tierra es plana: "Nos están engañando"

Kyrie Irving es una de las grandes figuras de la NBA y protagonizó en 2017 uno de los mayores cambios de la última temporada en el mejor básquetbol del mundo, al pasar de Cleveland Cavaliers a Boston Celtics.

Pero no solo eso, Uncle Drew también sorprendió a todo el mundo al decir que… "la tierra es plana". Un debate que se ha popularizado en el último tiempo y que cuando está en boca de una estrella de la NBA marca aún más tendencia.

En el pasado All Star Game de febrero, Irving se atrevió a decir durante un podcast que "no es ninguna teoría de la conspiración. La Tierra es plana. (La prueba) está delante nuestras narices. Se los digo, nos están engañando".

E insistió que "me han inculcado que el planeta es redondo. Pero si uno realmente piensa en la forma en la que viajamos y nos movemos por él, ¿de verdad creen que rotamos alrededor del sol?".

"No quería criticar a la ciencia. No quería empezar una guerra y parecer un loco, pero cuando empecé a buscar por mi cuenta me dí cuenta de que no hay una foto real de la Tierra. No tenemos fotos reales de la Tierra del mismo modo que tampoco hemos estado en la Luna. También es una conspiración", sentenció, medio en serio y medio en broma, lo que generó un debate nacional en Estados Unidos. Unos meses después, en noviembre, dijo que era todo un "troleo", pero aún así nunca se desdijo de sus dichos.

Esa vez, afirmó que "cuando comencé a ver comentarios y cosas sobre las verdades universales que conocía, me surgieron preguntas. Y cuando comencé a investigar por mi cuenta, me enteré de que no hay ninguna imagen real de la Tierra. Ni una sola foto, no hemos vuelto a la Luna desde 1961 o 1969. Esto se ha vuelto una conspiración".

Tanto es así que la ex estrella de la NBA, el gran Shaquille O'Neal, también sostuvo algo parecido: "Es verdad, la Tierra es plana. La Tierra es plana. Sí, lo es. Escucha, hay tres maneras de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que oyes. En la escuela, lo primero que nos enseñan es: 'Oh, Colón descubrió América', pero cuando llegó allí, había algunas personas de piel clara y pelo largo fumando en pipas de las paz. ¿Entonces, qué te dice eso? Colón no descubrió América".

"Así que, escucha, yo conduzco de costa a costa, esta mier… es plana, para mí. Solo digo eso. Conduzco de Florida a California todo el tiempo y es plano para mí. No subo y bajo en un ángulo de 360º, y todas esas cosas sobre la gravedad. ¿Has mirado fuera de Atlanta últimamente y has visto todos esos edificios? ¿Quieres decirme que China está bajo nosotros? No. El mundo es plano", cerró Shaq.

La ciencia reclama

Los dichos de Irving y O'Neal no gustaron a los científicos ni tampoco a profesores estadounidenses, quienes consideran que las palabras de estos famosos provocan un daño gigante a los jóvenes, que los ven como modelos.

Nick Gurol, una profesora de un colegio en el que varios de sus estudiantes creen que hay una conspiración para hacernos pensar que la Tierra es esférica, cuando en realidad es plana, sentenció que "creen que formo parte de esa conspiración. Es algo muy duro para mí porque siento que la ciencia no es algo real para ellos".

"La primera vez que me lo dijeron entré en pánico. ¿Cómo he podido fracasar hasta el punto que estos niños piensen que el planeta es plano sólo porque lo dijo un jugador de baloncesto?", dijo sin poder convencer de los contrario a sus pupilos.

Por eso, los dichos del chileno Miguel Ortíz a Publimetro no son tan descabellados como uno cree. ¿O sí?