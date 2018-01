Rival de la U suma para la Libertadores: fichó a ex compañero de Chupete Suazo en México

Después de 7 años de pertenecer a Rayados hoy cierro una etapa en mi vida, quiero agradecer a la afición por el apoyo brindado siempre, a los Directores Técnicos con los que me toco trabajar, A la Directiva y a mis compañeros con los que compartí grandes alegrías ganando 5 títulos a lo largo de mi trayecto en el Club de Fútbol Monterrey… Me hubiese gustado despedirme de otra forma, pero así es el fútbol…. La pelota seguirá rodando! 🇲🇽🇦🇷🏆🏆🏆🏆🏆⚽️

A post shared by Neri Raul Cardozo (@neri_cardozo18) on Jan 1, 2018 at 6:17pm PST