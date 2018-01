¿Bomba al mercado chileno? Representante de José Sand confirma oferta concreta de la UC

La teleserie protagonizada por el delantero argentino José Sand continúa y Universidad Católica entra firme en escena. Quien fuera goleador de la última Copa Libertadores no seguirá en Lanús y busca club fuera de su país natal.

Tras no llegar a un acuerdo para establecer un nuevo vínculo con el conjunto granate, el atacante que tiene contrato hasta mediados de 2018 con el actual subcampeón de América busca nuevos horizontes. Este jueves se confirmó que no sigue en el club del sur de Buenos Aires.

"Agarró sus cosas y se retiró", comentó el representante de Pepe, el empresario Juan Cruz Oller, en diálogo con el programa "¿Cómo te va?" de la emisora trasandina Radio Uno. Hasta este jueves se negoció su continuidad en Lanús, pero no se llegó a un acuerdo con la directiva encabezada por Nicolás Russo.

"Hasta hoy en la mañana estuvimos conversando, no hay un conflicto, no hay una pelea, no hay problema, José no está peleado con Nicolás (Russo), tienen diferentes objetivos, cada uno tiene que pensar en sus intereses, a veces los caminos se cruzan y a veces no", dijo el agente.

Al ser consultado por si el atacante de 37 años tiene listo un nuevo club, Cruz Oller sostuvo que "todavía nada, porque hasta hoy en la mañana estábamos intentando si podíamos llegar a un acuerdo (con Lanús)".

De inmediato se le preguntó qué ocurre con Cali, elenco que ayer miércoles confirmó la contratación de Sand vía Twitter, pero que minutos después eliminó aquella publicación. "Es un club que ha mandado una oferta concreta igual que Nacional de Montevideo y Católica de Chile", respondió el representante.

Además, Oller aseguró que el nuevo club del experimentado delantero estará fuera de Argentina, ya que en dicho país "solamente jugaría en Lanús".