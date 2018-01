Schultz volvió con todo a la U: “Yo puedo jugar en todos los puestos que me pidan”

El volante Franz Schultz regresó a Universidad de Chile luego de seis meses a préstamo en O’Higgins, y volvió con la idea de aportar donde el técnico Guillermo Hoyos quiera, sin importar la posición. El Coreano dice que no viene a pelear un lugar en el once estelar con Matías Rodríguez, sino que con todos sus compañeros.

“Yo puedo jugar en todos los puestos que me pidan, pero siento que el lateral no hizo falta en la U el torneo pasado. No soy el 'Salvador' de nadie, puedo jugar en cualquier lado, soy funcionario del club. El jugador siempre quiere oportunidades y mi idea es esa, para estar en el 11 el fin de semana”, apuntó Schultz en conferencia de prensa.

“La posición que más me acomoda no está clara porque jugué siempre de lateral en Wanderers, pero mi mejor año fue de volante mixto. Yo peleo el puesto con todos mis compañeros, puedo jugar de lateral, volante, de puntero y por eso mi competencia no es sólo Matias (Rodríguez), la competencia es de todos contra todos y el que esté mejor va a jugar”, añadió el ex caturro.

Por otra parte, el mediocampista se refirió a la posible salida de Jean Beausejour, ante las negociaciones de Azul Azul con Independiente de Avellaneda, destacando el valor humano que el seleccionado chileno le entrega a la U.

“Tuve la suerte de concentrar con Bose varias veces y debo decir que tiene una gran calidad humana. Le deseo toda la suerte. Si se queda lo acompañaremos y si se va lo apoyaremos, desearle la mejor de las suertes”, aseveró.

“Yo no he conversado con Bose, no le pregunto por eso (de la negociación con Independiente), yo veo por el diario vivir, pero si Bose quiere tomar esa decisión lo apoyaremos porque es intachable”, cerró.