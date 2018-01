Arturo Vidal contra Sudamérica: ¿Por qué el Rey se ganó el odio del continente?

Arturo Vidal es un jugador que hace noticia dentro y fuera de la cancha. Sin embargo sería precisamente por esto último que se está convirtiendo en uno de los jugadores más odiados, debido a la cantidad de polémicas que ha protagonizado el mediocampista de la Selección chilena y de actos que no han gustado en Sudamérica.

Ahora último, en Argentina y Perú quemaron muñecos del Rey para despedir el 2017, lo que demuestra el rechazo que tiene el volante del Bayern Munich en el continente. Sin embargo, Vidal no se guardó nada y no tardó en responder a los argentinos que quemaron el muñeco que simulaba ser el chileno, como una especie de ritual de año nuevo. En su cuenta de Instagram subió una imagen con la palabra bicampeón y con los trofeos de Copa América 2015 y Copa Centenario 2016 enrostrándoles ambas coronas de Copa América.

Pero, ¿por qué Vidal genera tanto odio en Sudamérica? Repasamos algunos hechos que reafirman esta teoría.

Copa América 2015: luego del partido con México, Jorge Sampaoli liberó a los jugadores por un día en la previa del partido contra Bolivia. Vidal aprovechó el día libre y fue al casino Monticello y esa misma noche, cuando el volante volvía a la concentración, chocó su Ferrari en estado de ebriedad. El ex Colo Colo, subió un video señalando que no tenía culpa en el hecho y que su familia se encontraba en buenas condiciones. Sin embargo, terminó detenido y luego ofreció disculpas.

Mensaje en el camarín de Perú: Cuando Perú recibió a Chile en la segunda fecha de las Clasificatorias para el Mundial de Rusia, la Roja ganó por 4-3 y de paso dejaron un "recadito" en el vestuario tras los duros insultos y el mal trato de los hinchas peruanos a la Selección. "Respeto. Por aquí pasó el campeón de América", se leyó en la pared de un camarín de la escuadra nacional. Sin embargo, cuando la bicolor clasificó a la Copa del Mundo y Chile quedó fuera, se recordó este hecho y Vidal fue uno de los que más reafirmó esa afrenta, que según los que estuvieron esa noche, fue liderado por otros referentes del equipo.

Publimetro Chile Las burlas de fin de año en Argentina y Perú tienen a Vidal como blanco favorito Los trasandinos construyeron una estatua de papel del King, mientras que los incaicos venden piñatas con su figura. Ambos para ser quemados la noche de año nuevo.

Video provocador: En 2017 para el partido entre Argentina y Chile, Vidal estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y a pesar de no jugar, se hizo presente en la previa. A través de su Instagram subió un video cantando "Ya me acostumbré, ya me acostumbré a ganar con el 23", video que enloqueció a la prensa argentina, acusando al chileno de provocador. Incluso el periodista Sebastián Vignolo, conductor de 90 minutos de fútbol y de Fox Sports Radio, señaló que el chileno lo sacaba de quicio y remató lo siguiente: "A mí Vidal me saca, me hace entrar, es un muy buen jugador pero a mi me saca". Desde entonces, se ganó el repudio de los hinchas trasandinos.

Con todo contra Paraguay: En la previa del duelo con Paraguay, que la Roja perdió 3-0 y comenzó a sentenciar su adiós al Mundial, dijo que "para nosotros será una revancha, cuando nos ganaron allá celebraron como si fueran campeones del mundo (el año pasado en Asunción ganó Paraguay por 2-1), pero ahora estamos en nuestra casa y esperamos ganar". Eso molestó mucho a los guaraníes, cuyos medios le terminaron dedicando el triunfo al Rey e incluso José Luis Chilavert, ídolo paraguayo, lo tildó de "borracho" luego de otro hecho polémico días antes del encuentro en el estadio Monumental.

Y los bolivianos también: El Rey no guardó nada al criticar el juego de Bolivia, en el empate 0-0 en Santiago que luego fue 3-0 tras el fallo del TAS. Y eso no gustó a los altiplánicos, que le dedicaron el triunfo en La Paz por 1-0 y que hundió a la Roja. Jhasmani Campos dijo que "Chile comenzó a creer que ganaba con el puro nombre. Recuerdo las declaraciones de Vidal cuando empatamos en Santiago. Salió a decir que para nosotros era una victoria porque éramos un equipo que se colgó del arco. Lo respetamos, pero en el fútbol toda da vuelta y nada es para siempre". Y añadió que "Vidal cuando fue sustituido se empezó a poner nervioso en la banca. Se puso a discutir con nuestro entrenador y con otros jugadores. Pero es entendible porque está con mucha presión por el momento que están pasando. No debe ser fácil el momento. Pero su comportamiento no es bueno como imagen para su país".

Las burlas de Perú: Cuando la escuadra del país vecino clasificó al Mundial, sus principales víctimas de burlas fueron la Roja y Arturo Vidal. Tras lo ocurrido en 2015, la rabia contra Chile creció a niveles extremos y sus fanáticos no perdieron la oportunidad de destrozar al Rey y recordar sus constantes dichos sobre el bicampeonato de Copa América.

No es fácil cuando uno gana.