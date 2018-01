Otro golpe al Abierto de Australia: Serena Williams no defenderá su título

Serena Williams, la campeona vigente del Abierto de Australia, no defenderá su título, al cancelar su participación este año, tras concluir que no está lista todavía para jugar al tenis en el nivel que desea.

La estadounidense estaba ya embarazada el año pasado, cuando se coronó en el Melbourne Park para llegar a 23 títulos de torneos del Grand Slam en su carrera. En septiembre, nació su hija Alexis Olimpia.

Williams jugó la semana pasada, durante un torneo de exhibición en Abu Dhabi. Luego de caer ante Jelena Ostapenko, consideró posible no jugar en el Abierto de Australia, que comienza el 15 de enero.

“Después de competir en Abu Dhabi, me percaté de que si bien estoy súper cerca, no me encuentro en el lugar donde quiero estar personalmente”, dijo Williams mediante un comunicado difundido el viernes por los organizadores del certamen en Melbourne.

La tenista de 36 años ha ganado siete veces el Abierto de Australia, y necesita otro título en torneos majors para igualar el récord que ostenta Margaret Court.

“Mi entrenador y mi equipo siempre han dicho ‘jugaremos sólo torneos cuando estés preparada para llegar al final’. Puedo competir, pero no quiero sólo competir, quiero hacer algo mejor que eso y, para lograrlo, necesitaré un poco más de tiempo”, añadió Williams. “Una vez dicho esto y aunque estoy decepcionada, he decidido no competir este año en el Abierto de Australia”, añadió.

El retiro de Williams llega menos de 24 horas después de que Andy Murray, otro tenista que llegó a ser primero del ranking, canceló su participación en la rama masculina, al sufrir una lesión crónica de cadera.

Otros tenistas destacados lidian con lesiones, incluido el español Rafael Nadal, primero del escalafón; el serbio Novak Djokovic, seis veces campeón, y el suizo Stan Wawrinka, quien se coronó en 2014.

El año pasado, Williams derrotó a su hermana mayor Venus en la final, antes de revelar que había disputado el certamen pese a tener más de dos meses de su primer embarazo.

