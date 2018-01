Guerra de pesos pesados en la Premier: Conte insinúa que Mourinho tiene "demencia senil"

La Premier League posee entrenadores que tienen una inmensa trayectoria. Antonio Conte, Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp y Arsene Wenger son entrenadores de los equipos más poderosos de la liga y siempre están en la palestra por sus declaraciones.

Esta vez se declaró la guerra entre Conte y Mourinho, quienes se dieron con todo en sus conferencias de prensa, previo a los duelos por la FA de Chelsea y Manchester United.

Conte calling Mourinho a senile old delusional man 😂 pic.twitter.com/OAaEygA3IM — M•A•J (@UltraSuristic_) January 5, 2018

El primero en dar el golpe fue Mourinho, que trató de payaso a Conte y a Jürgen Klopp. "¿Que no me comporte como un payaso en la línea de banda no significa que he perdido mi pasión?, prefiero hacer lo que hago, es mejor para mi equipo y para mí mismo" , haciendo alusión al comportamiento de sus pares durante los partidos.

Tras eso, a Conte le consultaron por las declaraciones del portugués y le respondió al entrenador del Manchester United. "Él (Mourinho) estaba hablando sobre él mismo en el pasado. A veces pienso que si alguien olvida lo que dijo en el pasado o su comportamiento… no sé cómo se dice demencia senil en inglés. ¿Cómo se dice demencia senil en inglés?", respondió.

"Todavía sigue mirando para acá, a pesar de que hace tiempo que se marchó", añadió el ex DT de Juventus, analizando el pasado de Mourinho en el elenco de Stamford Bridge.

También criticó le dio al DT del Arsenal, quien se quejó del arbitraje en el cotejo del miércoles que terminó igualado 2-2: "Si viera el partido otra vez se daría cuenta de que tuvo suerte con las decisiones arbitrales. En los últimos partidos contra ellos, en la Copa y la Copa de la Liga, acabamos con diez".