Los deseos de Beñat San José para la UC en materia de fichajes

En su día de presentación como nuevo director técnico de Universidad Católica, el español Beñat San José se refirió a diversos temas, entre ellos sus deseos en materia de fichajes. El ex entrenador de Bolívar sostuvo que espera sumar al menos tres refuerzos.

El vasco comentó que "la plantilla está bien estructurada, pero todos sabemos cómo es la época de mercado, unos entran y otros salen. La figura de un arquero y la de un delantero son fundamentales y prioritarias para nosotros. También pensamos en un delantero que juegue por fuera".

En el caso del arquero, San José aclaró que Matías Dituro -a quien tuvo como pupilo en Deportes Antofagasta y Bolívar- no fue una petición de su autoría, ya que el nombre del meta argentino de 30 años ya estaba en la carpeta de Cruzados antes de su arribo al club de la precordillera.

"Yo no puse el nombre de Matías Dituro en la mesa, pero no me sorprendió porque él es un arquero extraordinario. Mi intención no es salir de un club y llevarme a los jugadores. La Católica ha mostrado interés en contratarlo y el jugador quiere venir. Es un gran arquero", declaró.

Desde que se hizo oficial su contratación en Católica el pasado 21 de diciembre, el entrenador de 38 años se ha mantenido en permanente contacto con José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, para analizar la conformación del plantel. Por ello el Tati ya trabaja en lograr los fichajes acordados.