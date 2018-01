Golden State dio un golpe de autoridad al vencer a Houston en duelo de líderes

Stephen Curry está al tanto de que el gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, ha armado su equipo con la misión específica de derrotar a los Warriors de Golden State.

“Es difícil no saber esto, con tanto que lo ha mencionado él. Está bastante claro”, dijo Curry al respecto.

El jueves, los Rockets carecieron de James Harden, la pieza más importante en su plantel. Chris Paul y el resto del elenco no bastaron para doblegar a los campeones defensores de la NBA.

Curry anotó 29 puntos, Klay Thompson agregó 28 y los Warriors se despegaron en el marcador durante la recta final del encuentro para vencer 124-114 a Houston.

Draymond Green aportó un triple doble, con 17 unidades, 14 rebotes y 10 asistencias. Es líder de la franquicia en triples dobles, con 21 de por vida, superando en la jornada a Tom Gola.

Los Warriors estiraron a nueve su número de triunfos consecutivos como visitantes. Son el mejor equipo de la NBA en cancha ajena, con 16 victorias en esta campaña, pese a que no contaron con Kevin Durant lesionado.

Ambos rivales libraron un cerrado duelo, pero los Warriors tomaron la ventaja por siete puntos cuando restaban unos tres minutos y medio. Anotaron los siguientes cinco tantos, incluido un triple de Curry, que coronó la racha, para dejar el marcador en 120-109.

Eric Gordon totalizó 30 puntos por los Rockets, mientras que Gerald Green ingresó desde el banquillo para ayudar con 29 e igualó la mejor cifra de su carrera, con ocho triples.

Por segundo duelo en fila, Houston jugó sin Harden, quien quedará fuera de actividad por lo menos durante dos semanas por un tirón en un muslo.

