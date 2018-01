Humberto Suazo se retira del SAU para ser técnico de equipo amateur en San Antonio

Sólo seis meses duró el paso de Humberto Suazo en San Antonio Unido, cuadro de la Segunda División, donde el finiquito del ex goleador de la Selección ya está firmado. El delantero alcanzó a jugar nueve partidos como titular y marcar seis goles.

Pero a pesar de confirmar su retiro del fútbol profesional, "Chupete" seguirá ligado al deporte: regresará a su club de barrio, Lo Gallardo, donde jugará en la categoría senior, será el DT de la serie de honor, y además invertirá en un proyecto para levantar al equipo de la quinta región.

"Terminé mi etapa en el SAU y firmé por Gallardo nuevamente. Ahora me dedico al barrio, a los niños, para que vayamos creciendo todos juntos con el club", reconoció el otrora atacante a El Líder de San Antonio.

Durante la entrevista, el ex jugador de Colo Colo entregó detalles de su inversión: "Vamos a empezar a hacer unas canchitas, una cancha más nueva. El proyecto va bien, ellos se lo merecen (el club)".

Por último, Suazo agregó: "No sé si alguna vez iban a tener la posibilidad de tener una cancha como esa. A mí me da alegría ver que mis niños están felices, qué mejor que arreglar la cancha al club, que le va a dar más vida… Son condiciones que uno no tuvo cuando era chico".