La U quiere "enganchar" a sus hinchas con la llegada de un "hombre 10"

La búsqueda de un volante de creación se ha transformado en una de las grandes obsesiones de Azul Azul. La concesionaria que controla a Universidad de Chile se ha concentrado en cumplir con el consenso al que llegaron con Guillermo Hoyos para contratar un '10', pero que hasta ahora no han podido cumplir.

Con reuniones y llamadas telefónicas durante todo el día, el gerente deportivo Ronald Fuentes ha estado negociando con varios jugadores y clubes la posible llegada de un nuevo mediocampista que cumpla con las exigencias de la mesa directiva. La idea de la U es tener una buena actuación en la Copa Libertadores 2018, y por eso buscan "futbolistas habilidosos y que sean aporte para un equipo grande como la U", indican desde el Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, y ante las negativas por parte de Yeferson Soteldo y William Mendieta para incorporarse a los azules, en La Cisterna han tenido que abrir su abanico de opciones donde sumaron a jugadores como César Pinares, desvinculado del Al-Sharjah de Arabia Saudita; y Gonzalo Castellani, quien terminó contrato en Defensa y Justicia.

Pinares también es opción en la U / Photosport

Una larga lista de nombres del que sólo elegirán uno y que tiene a Pinares como uno de los favoritos. El ex volante de Unión Española fue despedido del equipo árabe y volvió a Chile para negociar por su futuro equipo. Ahí el elenco universitario y los Rojos de Independencia se pelean por el pase del volante de 26 años, quien se debate entre jugar la Copa Libertadores con la U o la Sudamericana con su ex club.

¿Otra vez Soteldo?

Por otra parte, y ante la dilatada salida de Soteldo de Huachipato a otro club, en Azul Azul buscarán realizar una nueva millonaria oferta a los de Talcahuano por el 50% de la carta del venezolano. Si antes ofreció $1.5 millones de dólares por la mitad del pase, ahora buscarán subir la puntería con una proposición que rondearía los USD$2.5 millones por el mismo porcentaje, favorecidos por la baja del dólar y la posible venta de Jean Beausejour a Independiente.

La salida de Beausejour podría provocar la llegada de soteldo / Agencia UNO

En caso de que ninguna de esas operaciones funcione, en la U tienen plan B y C para contar un '10 de experiencia y por eso han tenido acercamientos con el ex mediocampista de Boca Juniors, Gonzalo Castellani. El volante de 30 años terminó un préstamo en Defensa y Justicia y quedó sin equipo, luego de que los xeneizes no quisieran renovarle el vínculo con su institución.

"No me corresponde tanto hablar de eso, pero si jugaran con enganche sería bueno. Si el técnico lo dice es por algo y yo comparto la decisión de eso”, manifestó Franz Schultz en conferencia de prensa. Y es que en el equipo de Hoyos 2017, la U jugó sin un jugador de creación y sólo usó a Gonzalo Espinoza (primer semestre) y a Gustavo Lorenzetti (segundo) en esas funciones.

La U comienza a desesperarse por buscar un jugador de jerarquía y talentoso que les permita acallar las críticas de austeridad en los fichajes, y que los potencie de cara a su complicado grupo de Libertadores con Cruzeiro y Racing de Avellaneda.